В Комсомольском микрорайоне Краснодара устранили аварию и вернули тепло

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 30 марта восстановили теплоснабжение в восьми домах в Комсомольском микрорайоне

Утечка на тепломагистрали случилась накануне около 17:00 на улице Уральской, 111. Отопление и подачу горячей воды отключили в восьми домах. Уже через два часа в пяти домах восстановили подачу тепла. Специалисты продолжили работать вечером и ночью и устранили еще одну утечку в 3:18. После этого горячую воду вернули в оставшиеся дома.

На месте работали восемь человек и три машины, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Специалисты откачали воду и заменили поврежденные участки трубы диаметром 100 мм.

Напомним, ночью 27 марта в Новороссийске произошла авария на водоводе по улице Элеваторной, из-за чего подачу воды от Троицкого группового водовода (ТГВ) ограничили в некоторые районы города. Власти обещали завершить ремонт к вечеру того же дня, однако к 29 марта подачу воды так и не восстановили.

Аварии Водоснабжение Краснодар

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