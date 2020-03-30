В Комсомольском микрорайоне Краснодара устранили аварию и вернули тепло

Утечка на тепломагистрали случилась накануне около 17:00 на улице Уральской, 111. Отопление и подачу горячей воды отключили в восьми домах. Уже через два часа в пяти домах восстановили подачу тепла. Специалисты продолжили работать вечером и ночью и устранили еще одну утечку в 3:18. После этого горячую воду вернули в оставшиеся дома.

На месте работали восемь человек и три машины, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Специалисты откачали воду и заменили поврежденные участки трубы диаметром 100 мм.