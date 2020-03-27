Абонентские пункты и офисы газовых компаний Кубани переходят на удаленный режим работы до 5 апреля

С 30 марта по 5 апреля офисы ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и АО «Газпром газораспределение Краснодар» переводятся на дистанционную работу из-за ситуации с коронавирусом

Участки и абонентские пункты временно переводят на удаленный режим работы, чтобы избежать риски для здоровья граждан в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В компаниях подчеркнули, что поставка газа при этом будет продолжена в обычном режиме.