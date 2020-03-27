Абонентские пункты и офисы газовых компаний Кубани переходят на удаленный режим работы до 5 апреля
С 30 марта по 5 апреля офисы ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и АО «Газпром газораспределение Краснодар» переводятся на дистанционную работу из-за ситуации с коронавирусом
Участки и абонентские пункты временно переводят на удаленный режим работы, чтобы избежать риски для здоровья граждан в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
В компаниях подчеркнули, что поставка газа при этом будет продолжена в обычном режиме.
Для передачи, приема и снятия показаний счетчиков организуют обзвон абонентов. Оплату газа и оформление заявок по всем видам работ абоненты могут производить через электронные сервисы.
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Передать показания за потребленный газ также можно на сайте компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» через сервис «Личный кабинет» или отправить смс-сообщение на номер 8(958)609-70-55 в формате: номер лицевого счета*показания#. Передавать показания необходимо до 25 числа каждого месяца.
Оплатить газ до 10 числа можно в личном кабинете абонента «Мой газ» на сайте компании, а также с помощью QR-кода на квитанциях, через онлайн-банки и другие электронные сервисы для приема платежей ЖКХ. По возникающим вопросам можно обратиться на номер горячей линии 8(958)609-70-77.
Вызвать специалиста филиала АО «Газпром газораспределение Краснодар» для проведения работ по техобслуживанию внутридомового газового оборудования, в случае неполадок ВДГО или утечки газа, можно по номеру телефона 04 (с мобильного — 104).
Напомним, президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат из-за ситуации с коронавирусом.
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