Газовики Краснодара рассказали о режиме работы во время коронавируса
В «Газпром газораспределение Краснодар» 27 марта рассказали о мерах профилактики во время распространения коронавирусной инфекции
В последнее время в компанию начали поступать запросы абонентов о том, как будет проводиться обслуживание газового оборудования во время распространения коронавируса. В пресс-службе «Газпром газораспределение Краснодар» 27 марта рассказали, что полностью остановить работу тех, кто обеспечивают безопасность объектов, невозможно. Аварийно-диспетчерская служба продолжит работать круглосуточно и выезжать на все заявки о запахе газа (04 либо 104 с мобильного телефона).
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В компании отметили, что сотрудники каждое утро проходят проверку в медкабинете, где у них измеряют температуру. Также на предприятии усилили дезинфекцию всех поверхностей и создали запас средств для уборки помещений и обработки рук персонала. У работников есть необходимые антисептические средства, всех их проинформировали о симптомах коронавирусной инфекции, действиях в случае заболевания и мерах личной профилактики, подчеркнули в пресс-службе.
В «Газпром газораспределение Краснодар» напомнили, что, согласно постановлению «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», периодичность технического обслуживания должна проводиться не реже 1 раза в год:
«Своевременная проверка газового оборудования и устранение неполадок позволяет обеспечить безопасность всего жилого дома».
Напомним, 19 марта газовики Краснодарского края рекомендовали сократить визиты в абонентские службы из-за коронавируса.
На момент написания новости в мире известно о 542,7 тыс. заболевших, выздоровело 124,3 тыс. человек, умерло от коронавируса 24,3 тыс. человек. В России зарегистрировали 1 тыс. 36 случаев заражения коронавирусом и три смерти. В Краснодарском крае выявили 9 случаев заболевания.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
Горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Кубани)
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