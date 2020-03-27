Газовики Краснодара рассказали о режиме работы во время коронавируса

В последнее время в компанию начали поступать запросы абонентов о том, как будет проводиться обслуживание газового оборудования во время распространения коронавируса. В пресс-службе «Газпром газораспределение Краснодар» 27 марта рассказали, что полностью остановить работу тех, кто обеспечивают безопасность объектов, невозможно. Аварийно-диспетчерская служба продолжит работать круглосуточно и выезжать на все заявки о запахе газа (04 либо 104 с мобильного телефона).

В компании отметили, что сотрудники каждое утро проходят проверку в медкабинете, где у них измеряют температуру. Также на предприятии усилили дезинфекцию всех поверхностей и создали запас средств для уборки помещений и обработки рук персонала. У работников есть необходимые антисептические средства, всех их проинформировали о симптомах коронавирусной инфекции, действиях в случае заболевания и мерах личной профилактики, подчеркнули в пресс-службе.

В «Газпром газораспределение Краснодар» напомнили, что, согласно постановлению «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», периодичность технического обслуживания должна проводиться не реже 1 раза в год:

«Своевременная проверка газового оборудования и устранение неполадок позволяет обеспечить безопасность всего жилого дома».

Напомним, 19 марта газовики Краснодарского края рекомендовали сократить визиты в абонентские службы из-за коронавируса.