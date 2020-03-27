«ТНС энерго Кубань» предложило онлайн-обслуживание вместо посещения офисов

В связи с пандемией коронавируса начали действовать ограничения, введенные президентом РФ и главами регионов. В связи с этим ПАО «ТНС энерго Кубань» временно прекратило очное обслуживание физлиц, сообщили в пресс-службе компании.

При этом компания обратила внимание на то, что большую часть ее услуг можно получить через дистанционные сервисы без посещения офисов. Старшему поколению рекомендуется обратиться к близким, чтобы те помогли передать показания, оплатить электроэнергию или задать вопрос компании по сети.