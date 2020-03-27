«ТНС энерго Кубань» предложило онлайн-обслуживание вместо посещения офисов

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

27 марта центры обслуживания ПАО «ТНС энерго Кубань» закрыли прием физлиц

В связи с пандемией коронавируса начали действовать ограничения, введенные президентом РФ и главами регионов. В связи с этим ПАО «ТНС энерго Кубань» временно прекратило очное обслуживание физлиц, сообщили в пресс-службе компании.

При этом компания обратила внимание на то, что большую часть ее услуг можно получить через дистанционные сервисы без посещения офисов. Старшему поколению рекомендуется обратиться к близким, чтобы те помогли передать показания, оплатить электроэнергию или задать вопрос компании по сети.

Куда обратиться за помощью:

Оплачивать счета за электроэнергию компания предложила на сайте kuban.tns-e.ru, в мобильном приложении «ТНС энерго» и в онлайн-приложениях банков.

Там же доступна и подача показаний. Ее можно произвести еще и с помощью голосового помощника «Алиса» и по телефону 88612016085.

Интернет Коронавирус Энергетика

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Гостиницам Адыгеи поручили приостановить бронь, а кафе — прием посетителей
«Галерея Краснодар», «СБС Мегамолл», «Красная Площадь» и OZ МОЛЛ закрываются из-за коронавируса. Но некоторые магазины продолжат работать
Кубанские СМИ написали, что любой желающий может бесплатно сдать тест на коронавирус. Так ли это?
Нужен ли России карантин? Результат опроса читателей Юга.ру
Газовики Краснодара рассказали о режиме работы во время коронавируса
У автосалона под Краснодаром произошла перестрелка, есть пострадавший

Лента новостей

Реклама на портале