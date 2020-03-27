«ВКБ-Новостройки» предложили онлайн-продажи квартир

Партнерский Адыгея, Краснодарский край, Ростовская область

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27 марта компания «ВКБ-Новостройки» обеспечила возможность оформления сделок без визита в офис

Для этого на сайте vkbn.ru действует онлайн-магазин, где можно выбрать квартиру как самостоятельно, так и с помощью менеджера продаж по удобной для клиента связи.

По каждому дому, продаваемому на сайте, можно посмотреть наличие квартир, планировки, цены и забронировать понравившийся вариант. Бронь обеспечит сохранение и квартиры, и цены на момент резервирования.

Если клиент планирует покупать жилье с использованием ипотеки, менеджеры «ВКБ-Новостроек» предлагают подать заявку от лица клиента в любой банк и получить предварительное одобрение.

Где жить в Краснодаре:

Если клиент решает посмотреть выбранную квартиру лично, компания проведет индивидуальную экскурсию по объекту в медицинских масках. Также застройщик предлагает удаленный способ просмотра, присылая фото и видео выбранной квартиры.

При желании оформить договор удаленно, юристы компании подпишут его с клиентом по видеосвязи и передадут пакет документов на регистрацию в Росреестр. В пресс-службе застройщика подчеркнули, что эту функцию клиенты используют уже более года и без чрезвычайных обстоятельств.

«Учитывая нестабильность мировой экономики и ситуации на валютном рынке, мы сделали все, чтобы у наших клиентов всегда была возможность сохранить и преумножить денежные средства, не подвергая риску здоровье», — сообщили в пресс-службе компании.

«ВКБ-Новостройки» возводит почти миллион квадратных метров жилья в 15 жилых комплексах и 63 многоквартирных домах. География строительства — Краснодар, Майкоп, Ростов-на-Дону и Черноморское побережье: Анапа, Новороссийск, Сочи.

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