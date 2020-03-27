«ВКБ-Новостройки» предложили онлайн-продажи квартир

Для этого на сайте vkbn.ru действует онлайн-магазин, где можно выбрать квартиру как самостоятельно, так и с помощью менеджера продаж по удобной для клиента связи.

По каждому дому, продаваемому на сайте, можно посмотреть наличие квартир, планировки, цены и забронировать понравившийся вариант. Бронь обеспечит сохранение и квартиры, и цены на момент резервирования.

Если клиент планирует покупать жилье с использованием ипотеки, менеджеры «ВКБ-Новостроек» предлагают подать заявку от лица клиента в любой банк и получить предварительное одобрение.