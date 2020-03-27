Герман Греф обратился к клиентам Сбербанка
27 марта президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф обратился с открытым письмом к клиентам банка
Он убежден, что «уже многие десятилетия человечество не сталкивалось с кризисом, сравнимым с последствиями пандемии». Греф заверил, что все сервисы банка, специально созданные или доработанные под кризис, работают бесперебойно. Он особо подчеркнул надежность зачислений пособий и пенсий.
Согласно полученным Сбербанком от Минфина разъяснениям, налогообложение доходов от процентов по вкладам больше 1 млн рублей начнется не в этом, а с 2021 года. Причем налог понадобится оплатить в 2022-м.
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Эти решения касаются только процентных доходов, сами вклады налогами, как и раньше, не облагаются. Кроме того, этот налог в размере 13% будет распространяться только на доходы, полученные в 2021 году. Подлежит налогообложению процентный доход с суммарной величины человека во всех банках, если в совокупности они превышают 1 млн рублей, и в части, превышающей 1 млн рублей. Рублевая переоценка валютных вкладов облагаться налогом не будет.
Для клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк решил в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам до шести месяцев без штрафов и неустоек. При этом для их получения не нужно посещать офисы — подать заявление и подтверждающий документ можно на сайте банка.
Все сервисы по кредитам доступны в дистанционных каналах, услуги по ипотеке доступны через «ДомКлик».
Греф отметил, что по решениям президента РФ Владимира Путина Сбербанк занялся дополнительными мерами по поддержке клиентов, оказавшихся в непростой жизненной ситуации из-за пандемии.
Все сервисы компании доступны в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» и его веб-версии. Информация о том, как ими пользоваться, собрана на сайте. Клиенты также могут задать вопросы в чате приложения или обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 900 или 8(495)500-55-50 (из-за границы).
Если клиенту банка необходимо посетить офис, то актуальные данные о режиме работы отделений всегда есть на сайте Сбербанка или в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», но Греф посоветовал предпочесть дистанционные сервисы.
Греф считает, что «банку важно, чтобы все были здоровы». Поэтому 23 марта банк организовал бесплатную горячую линию по телефону 8-800-707-85-72 или через мобильное приложение DocDoc, где можно получить консультацию квалифицированного врача по коронавирусу.
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