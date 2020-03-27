В станице Геймановской высадили «Сад памяти»
Тбилисский район поучаствовал в международной акции «Сад памяти» к 75-летию Победы
26 марта в станице Геймановской у мемориала местные жители высадили 75 саженцев кленов, каштанов, вишни и ивы, сообщили в пресс-службе Тбилисского района.
Из них 20 саженцев Геймановскому поселению подарил Кирилл Погребняк, атаман казачьего 2 «А» класса школы № 4 имени героя Советского Союза Е.Д. Волкова.
Тбилисский район подвел итоги-2019:
Кирилл вместе с мамой выращивает саженцы, которые дарит родному району. Школьник стал самым юным лауреатом «Книги добрых дел». В прошлом году его наградил губернатор края Вениамин Кондратьев.
26 марта акции по закладке «Сада памяти» прошли также в Алексее-Тенгинском и Ловлинском поселении. Аллеи памяти появятся во всех сельских поселениях района. Озеленение затронет парки, аллеи, общественные территории.
Акция «Сад памяти» продлится до 22 июня. За это время планируют высадить 27 млн саженцев в память о каждом из 27 млн советских бойцов и мирных граждан, погибших в годы войны.
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