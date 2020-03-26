«Табрис» в Краснодаре и Новороссийске запустил благотворительную акцию для детей из детдомов

Краснодарский край

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23 марта сеть супермаркетов «Табрис» запустила в Краснодаре и Новороссийске акцию «Добро украшает», приуроченную к Пасхе

С каждого предмета декора, купленного для украшения пасхального стола, сеть перечислит 10 рублей в благотворительный детский фонд «Анастасия». В акции участвуют посуда, сувениры, наборы для декорирования яиц и другое, уточнили 26 марта порталу Юга.ру в пресс-службе компании.

Акция будет проходить в супермаркетах Новороссийска и Краснодара по 23 апреля.

Как ранее рассказывали Юга.ру, в апреле «Табрис» откроет первый магазин в Геленджике.

Геленджик Новороссийск

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