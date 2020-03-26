Банк «Центр-инвест» подтвердил статус значимого банка на рынке платежных услуг

Банк России признал «Центр-инвест» значимой на рынке платежных услуг кредитной организацией и включил его в реестр

Всего в список вошло 26 финансовых организаций России. «Центр-инвест» включен в реестр значимых финансовых учреждений на рынке финансовых услуг с 2014 года. По состоянию на 1 марта 2020 года в обращении банка находятся более 348 тыс. карт, в том числе 195 тыс. карт национальной платежной системы «Мир», сообщили в пресс-службе банка.

Начальник управления розничных продуктов ПАО КБ «Центр-инвест» Сергей Скрипка рассказал, что 70% платежей физических лиц в банке проводят по дистанционным каналам обслуживания, при том что в банке обслуживаются более 1,5 млн клиентов.

Кроме того, для малого бизнеса «Центр-инвест» снизил ставки по тарифам торгового эквайринга и предоставил своим клиентам бесплатно:

терминал с поддержкой бесконтактной технологии оплаты и расходные материалы;

обучение персонала и техническую поддержку 24/7;

открытие расчетного счета и отчетность через сервис «Бизнес-Онлайн».

В рамках реализации стратегии ESG-диджитализации «Центр-инвест» постоянно обновляет и дополняет онлайн-сервисы для розничных и корпоративных клиентов, наращивает долю активных клиентов, использующих мобильные приложения и дистанционные каналы взаимодействия с банком.