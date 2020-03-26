В лесах Сочи стало в два раза больше волков

В марте ученые выяснили, что в лесах Сочи численность поголовья волков увеличилась вдвое

Такой вывод ученые сделали после зимнего маршрутного учета животных, итоги которого подвели в Сочинском национальном парке. Сейчас на территории нацпарка насчитывается 46 особой волков. Одновременно увеличивается численность других хищников. Как показал зимний учет, шакалов в районе Сочи более 1 тыс., куниц — 230, лисиц — 37, диких котов — 166, а также 240 енотов-полоскунов.

«Все результаты учета обработаны и сравнены с результатами предыдущих годов. По нашим данным, сейчас идет тенденция к увеличению численности животных, отмечается прирост всех видов», — цитирует начальника отдела по охране животного мира Реваза Пруидзе пресс-служба нацпарка.

Самых крупных млекопитающих — медведей в нацпарке сейчас обитает 265 особей. Всего в этом году ученые исследовали следы кабана, косули, оленя, волка, куницы, лисы, енота-полоскуна, лесного кота и других видов.

Как писали Юга.ру, в Сочи в марте редкая краснокнижная выдра попала в фотоловушку Сочинского национального парка.