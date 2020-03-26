В центре Краснодара сгорела машина и крыша дома
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре ночью 26 марта случился крупный пожар на улице Колхозной
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 23:44. Пожарные установили, что загорелся автомобиль и кровля дома. Огонь на площади 90 кв. метров потушили в 1:02, на месте работали 34 человека и восемь машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, днем 25 марта произошел пожар в многоквартирном доме на улице 30-й Иркутской Дивизии, 6 в Комсомольском микрорайоне. Жильцов эвакуировали и спасли.
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