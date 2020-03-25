В Краснодаре во время пожара из многоэтажки спасли 15 человек
В Краснодаре днем 25 марта произошел пожар в многоквартирном доме. Жильцов эвакуировали
Сообщение о возгорании в доме на улице 30-й Иркутской Дивизии, 6 в Комсомольском микрорайоне поступило спасателям в 13:23. Через 10 минут пожарные установили, что возгорание площадью 40 кв. метров случилось на балконе второго этажа девятиэтажного дома. На месте работали 34 человека и восемь пожарных машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Из дома эвакуировали 23 жильца, 15 человек спасли. Огонь потушили в 14:24.
Напомним, вечером 22 марта в Краснодаре произошло два пожара в жилых многоэтажках на улице Тургенева. Из одного дома эвакуировали 56 человек, из другого — 70.
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