В Краснодаре во время пожара из многоэтажки спасли 15 человек

Сообщение о возгорании в доме на улице 30-й Иркутской Дивизии, 6 в Комсомольском микрорайоне поступило спасателям в 13:23. Через 10 минут пожарные установили, что возгорание площадью 40 кв. метров случилось на балконе второго этажа девятиэтажного дома. На месте работали 34 человека и восемь пожарных машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из дома эвакуировали 23 жильца, 15 человек спасли. Огонь потушили в 14:24.