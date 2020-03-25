На Кубани выбрали лучшие поселения 2019 года
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 25 марта подвели итоги конкурса на звание лучшего поселения за 2019 год
Парламентарии приняли постановление «Об итогах смотра-конкурса на звание лучшего поселения Краснодарского края за 2019 год». Вице-губернатор Кубани Сергей Пуликовский рассказал, что призовые места распределили в восьми группах — от самых малочисленных (до 1,7 тыс. человек) до районных центров.
Первое место в категории «Поселение — районный центр» заняло Динское сельское поселение. Лидером в группе «Поселение с численностью населения до 1,7 тыс. человек» признали Западное сельское поселение Ленинградского района, сообщили в пресс-службе ЗСК.
«Победа в таком конкурсе сама по себе почетна, но она подкрепляется еще и солидной дотацией из краевого бюджета на решение вопросов местного значения. У победителей появляется шанс на эти деньги осуществить дополнительное благоустройство на своей территории. А у остальных будет еще один стимул повышать результативность своей работы», — прокомментировал итоги конкурса председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
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