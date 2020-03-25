На Кубани выбрали лучшие поселения 2019 года

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 25 марта подвели итоги конкурса на звание лучшего поселения за 2019 год

Парламентарии приняли постановление «Об итогах смотра-конкурса на звание лучшего поселения Краснодарского края за 2019 год». Вице-губернатор Кубани Сергей Пуликовский рассказал, что призовые места распределили в восьми группах — от самых малочисленных (до 1,7 тыс. человек) до районных центров.

Первое место в категории «Поселение — районный центр» заняло Динское сельское поселение. Лидером в группе «Поселение с численностью населения до 1,7 тыс. человек» признали Западное сельское поселение Ленинградского района, сообщили в пресс-службе ЗСК.