В центре Сочи мужчина упал в реку

Краснодарский край

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В Сочи днем 24 марта спасатели помогли мужчине, который упал в реку

Инцидент произошел в районе железнодорожного моста. О происшествии в 14:35 спасателям сообщил полицейский. На место прибыли сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Они достали мужчину с помощью альпинистского снаряжения.

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Пострадавшим оказался 43-летний местный житель. Его передали врачам неотложки, сообщили в пресс-службе отряда.

Похожий случай произошел на курорте в июне 2019 года. Тогда мужчина упал в реку Сочи районе Ривьерского моста и сломал руку. А в сентябре спасатели в поселке Вардане помогли пенсионеру, который отдыхал на мосту над рекой и угодил в воду. 

МЧС Происшествия Сочи

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