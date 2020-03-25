В центре Сочи мужчина упал в реку
В Сочи днем 24 марта спасатели помогли мужчине, который упал в реку
Инцидент произошел в районе железнодорожного моста. О происшествии в 14:35 спасателям сообщил полицейский. На место прибыли сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Они достали мужчину с помощью альпинистского снаряжения.
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Пострадавшим оказался 43-летний местный житель. Его передали врачам неотложки, сообщили в пресс-службе отряда.
Похожий случай произошел на курорте в июне 2019 года. Тогда мужчина упал в реку Сочи районе Ривьерского моста и сломал руку. А в сентябре спасатели в поселке Вардане помогли пенсионеру, который отдыхал на мосту над рекой и угодил в воду.
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