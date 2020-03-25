В Краснодаре ограничат движение на улицах Длинной и Кубанской Набережной
В центре Краснодаре с 25 марта из-за ремонта ограничат движение по двум улицам
Ограничения будут действовать с 25 марта по 7 апреля. Специалисты заменят участок водопровода, поэтому движение машин ограничат на одной полосе улицы Длинной между Октябрьской и Красной. Кроме того, из-за строительства газопровода проезд временно ограничат по одной из полос улицы Кубанской Набережной напротив дома № 130 (между улицами Мира и Орджоникидзе).
На время работ на участках улиц установят ограждения и предупреждающие дорожные знаки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, с середины марта в Краснодаре ремонтируют улицу Красных Партизан. Также продолжаются работы на улицах Октябрьской и Аэродромной.
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