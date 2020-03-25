В Краснодаре ограничат движение на улицах Длинной и Кубанской Набережной

Ограничения будут действовать с 25 марта по 7 апреля. Специалисты заменят участок водопровода, поэтому движение машин ограничат на одной полосе улицы Длинной между Октябрьской и Красной. Кроме того, из-за строительства газопровода проезд временно ограничат по одной из полос улицы Кубанской Набережной напротив дома № 130 (между улицами Мира и Орджоникидзе).