«Билайн» запустил мобильное приложение «Куб!» для доступа к госсайтам
«Билайн» объединил ссылки на популярные госуслуги и сайты органов власти в мобильном приложении «Куб!» (6+)
Также оператор отменил тарификацию внутри приложения для своих абонентов ввиду социальной значимости ресурсов. Приложение обеспечивает доступ к сайтам основных органов власти федерального и регионального уровней, классифицированным по тематикам. Раздел «Госсервисы» содержит категории «Семья и дети», «Транспорт и вождение», «Образование», «Пенсия, пособия и льготы» и другие с учетом региона нахождения абонента.
В разделе «Органы власти» доступны ссылки в категориях «Президент» и «Правительство», в нем также есть ссылки на сайты министерств и ведомств, региональных властей, социальных программ и так далее
В качестве меры по борьбе с коронавирусом в приложении «Куб!» раздел «Здравоохранение» выделяет категорию «Информация о коронавирусе» со ссылками на ресурсы с актуальной информацией по профилактике инфекции: сайты Всемирной организации здравоохранения, Министерства здравоохранения РФ, Роспотребнадзора и правительственному сайту стопкоронавирус.рф — все ресурсы доступны в приложении с нулевой тарификацией для абонентов «Билайн».
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Раздел «Здравоохранение» содержит и ссылки на сайты с информацией о спецпроектах в сфере и на ресурсы с информацией о редких заболеваниях и др.
Всего в приложении более 300 страниц госресурсов. Разделы и их наполнение планируется расширять с появлением новых ссылок.
Приложение «Куб!» доступно для смартфонов с операционной системой Android по ссылке. Скоро «Куб!» появится для устройств на iOS. Установить и использовать его может абонент любого оператора связи.
«Мы стремимся уделять особое внимание потребностям своих абонентов и оперативно реагировать на запросы. Создавая "Куб!", мы старались определить наиболее приоритетные для пользователей государственные ресурсы и обеспечить доступ к ним для абонентов в сети "Билайн" в РФ возможным даже при нуле. Мы следим за ситуацией и продумываем дополнительные инициативы для поддержки клиентов в условиях меняющихся непростых обстоятельств», — сообщил исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайн» Джордж Хелд.
Как сообщали Юга.ру, «Билайн» объявил о комплексе мер для борьбы с распространением коронавируса. Среди них:
- возможность пользоваться услугами мобильной связи в полном объеме при отрицательном балансе сроком до 30 дней,
- возможность пользоваться услугами Домашнего интернета и сервиса «Билайн ТВ» при нулевом балансе абонентского счета,
- отмена платы за звонки в роуминге на телефон горячей линии Ростуризма о пандемии для абонентов «Билайн»,
- отмена тарификации звонков на горячие линии о пандемии для абонентов «Билайн» в РФ.
Все инициативы будут действовать по 30 апреля 2020 года включительно и могут быть продлены.
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