«Билайн» запустил мобильное приложение «Куб!» для доступа к госсайтам

Также оператор отменил тарификацию внутри приложения для своих абонентов ввиду социальной значимости ресурсов. Приложение обеспечивает доступ к сайтам основных органов власти федерального и регионального уровней, классифицированным по тематикам. Раздел «Госсервисы» содержит категории «Семья и дети», «Транспорт и вождение», «Образование», «Пенсия, пособия и льготы» и другие с учетом региона нахождения абонента.

В разделе «Органы власти» доступны ссылки в категориях «Президент» и «Правительство», в нем также есть ссылки на сайты министерств и ведомств, региональных властей, социальных программ и так далее

В качестве меры по борьбе с коронавирусом в приложении «Куб!» раздел «Здравоохранение» выделяет категорию «Информация о коронавирусе» со ссылками на ресурсы с актуальной информацией по профилактике инфекции: сайты Всемирной организации здравоохранения, Министерства здравоохранения РФ, Роспотребнадзора и правительственному сайту стопкоронавирус.рф — все ресурсы доступны в приложении с нулевой тарификацией для абонентов «Билайн».