Призрак в короне и вирус в телевизоре. Сочинские художники посвятили коронавирусу картину и граффити

В конце марта сочинские художники и уличные граффитисты изобразили коронавирус в своих работах

Творческая группировка Youfeelmyskill 23 марта создала работу, посвященную коронавирусу. Карикатурная зарисовка появилась на одной из стен Адлера на улице Насыпной. Там изображен мужчина в медицинской маске, который говорит: «Основной вирус — это новости». Рядом с ним нарисован телевизор, из которого выходит оборванная фраза: «Свежие новости! Главный вирус — это...».

«Над темой долго не думали — вирус так вирус! Да только не тот биологический монстр, а вирус информационный. На наш взгляд, не менее страшный, чем его вышеупомянутый коллега», — написали художники в своем инстаграме .

Кроме того, тему пандемии изобразил сочинский художник Владимир Куриленко. В своей работе он показал коронавирус в виде призрака с Землей в руках. Порталу Юга.ру художник рассказал, что написал «Коронавирус» «на одном дыхании». Картина выполнена на холсте размером 60 на 45 см, сейчас она находится в мастерской художника. В будущем Куриленко планирует выставлять ее в рамках кругосветной выставки «Футбол и вечность».

Напомним, Куриленко стал одним из авторов скульптуры Цербера, которую установили в Сочи накануне ЧМ-2018. По задумке авторов, трехголовый пес охранял мяч чемпионата мира по футболу.