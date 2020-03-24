Банк РНКБ предложил новую программу лояльности и призвал расплачиваться бесконтактно
Банк РНКБ объявил о новой программе лояльности, при выполнении ее условий ставка по кредиту наличными может снизиться до 7,9%
Для участия в программе надо открыть вклад «Максимальный» или же оформить кредит наличными или ипотеку по направлениям «Новостройки», «Вторичный рынок», «Семейная ипотека». Программа не требует дополнительной регистрации и распространяется на клиентов, оформивших перечисленные продукты с 15 января 2020 года. При этом оформить вклад «Максимальный» или подать заявку на кредит или ипотеку можно не выходя из дома — через интернет-банк или в мобильном приложении РНКБ. При помощи мобильного приложения можно оплачивать и коммунальные услуги без визита в офис.
Одно из условий программы лояльности — оплата покупок картой РНКБ в любых торгово-сервисных сетях или через интернет на сумму от 5 тыс. рублей в месяц. Если пользователь оформил кредит наличными и покупает на определенную сумму по своей кредитной карте, то в итоге скидка к ставке может составить до 3%.
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Вознаграждение участнику программы выплачивается до 15 числа месяца, следующего за тем, в котором клиент расплачивался картой.
При выполнении всех условий программы ставка по кредиту наличными может понизиться до 7,9%.
Всемирная организация здравоохранения назвала бесконтактные платежи самым безопасным способом расчетов при пандемии. Банк РНКБ уже выдал около 1,5 млн бесконтактных карт, в среднем владельцы бесконтактных карт РНКБ расплачиваются ими около 270 тыс. раз в день.
Подробнее о программе лояльности можно узнать на сайте банка или по бесплатному номеру 88002342727.