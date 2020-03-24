Банк РНКБ предложил новую программу лояльности и призвал расплачиваться бесконтактно

Для участия в программе надо открыть вклад «Максимальный» или же оформить кредит наличными или ипотеку по направлениям «Новостройки», «Вторичный рынок», «Семейная ипотека». Программа не требует дополнительной регистрации и распространяется на клиентов, оформивших перечисленные продукты с 15 января 2020 года. При этом оформить вклад «Максимальный» или подать заявку на кредит или ипотеку можно не выходя из дома — через интернет-банк или в мобильном приложении РНКБ. При помощи мобильного приложения можно оплачивать и коммунальные услуги без визита в офис.

Одно из условий программы лояльности — оплата покупок картой РНКБ в любых торгово-сервисных сетях или через интернет на сумму от 5 тыс. рублей в месяц. Если пользователь оформил кредит наличными и покупает на определенную сумму по своей кредитной карте, то в итоге скидка к ставке может составить до 3%.