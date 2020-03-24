В Адыгее будут субсидировать кинематографистов за съемки национальных фильмов

Адыгея

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Власти Адыгеи решили финансово заинтересовать кинематографистов в съемках фильмов на территории республики

За такую работу будет предоставляться субсидия, сообщили в пресс-службе главы республики. По словам собеседника, уже в 2020 году в бюджете региона предусмотрено 6,8 млн рублей на возмещение части затрат при производстве национальных фильмов.

Также 23 марта депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи приняли республиканский закон, которым конкретизируется механизм господдержки кинематографии.

«Кинематографисты России смогут рассчитывать на компенсацию части своих затрат на создание фильмов только в том случае, если съемки будут осуществляться на территории Адыгеи», — уточнили в Госсовете-Хасэ РА.

По мнению депутатов, такая поддержка будет способствовать сохранению и развитию кинематографии, в том числе и национальной, а также позволит повысить имидж региона.

Искусство Кино Майкоп

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