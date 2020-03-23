Сочинский НИИ может предоставить приматов для испытаний вакцины от коронавируса

Эту информацию порталу Юга.ру подтвердила заместитель директора по науке НИИ приматологии Джина Карал-оглы.

«Мы говорим о теоретической возможности. Пока ни одна научная организация к нам не обращалась с данным предложением», — подчеркнула ученая.

По ее словам, в институте есть приматы, которых нельзя использовать для опытов: редкие виды или семейные группы. Их основное предназначение — разведение.

«Есть особи, которых мы готовы предоставить, но в разумных количествах. Вряд ли потребуется больше ста голов. Несколько десятков животных будет достаточно для опытов, я думаю», — отметила Карал-оглы.

Она уточнила, что сейчас в НИИ приматологии содержатся около 5700 особей обезьян. Это животные 21 вида, включая подвиды.