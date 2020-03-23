Сочинский НИИ может предоставить приматов для испытаний вакцины от коронавируса
Сочинский НИИ приматологии готов предоставлять животных научным учреждениям для проведения испытаний вакцины от коронавирусной инфекции
Эту информацию порталу Юга.ру подтвердила заместитель директора по науке НИИ приматологии Джина Карал-оглы.
«Мы говорим о теоретической возможности. Пока ни одна научная организация к нам не обращалась с данным предложением», — подчеркнула ученая.
По ее словам, в институте есть приматы, которых нельзя использовать для опытов: редкие виды или семейные группы. Их основное предназначение — разведение.
«Есть особи, которых мы готовы предоставить, но в разумных количествах. Вряд ли потребуется больше ста голов. Несколько десятков животных будет достаточно для опытов, я думаю», — отметила Карал-оглы.
Она уточнила, что сейчас в НИИ приматологии содержатся около 5700 особей обезьян. Это животные 21 вида, включая подвиды.
Как писали Юга.ру, в России 20 марта начались испытания вакцины против коронавируса. В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработали шесть прототипов вакцины от коронавируса. Ученые приступили к их тестированию на лабораторных животных, включая приматов. Предполагается, что внедрение вакцины от коронавируса будет возможно в четвертом квартале 2020 года.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. К 23 марта в России известно о 438 заразившихся. На момент публикации новости известно о 367 тыс. заболевших коронавирусом в мире, 100 тыс. выздоровевших и 16 тыс. умерших. В Краснодарском крае зарегистрировано пять случаев заболевания, под медицинским наблюдением находятся почти 2 тыс. человек.
Все материалы по теме:
Читайте также
Конспект большого интервью главного архитектора Краснодара Натальи Машталир
Студенты рассказали про дистанционное обучение из-за коронавируса