МегаФон отрыл продажу SIM-карт онлайн на Tmall

Сервис также доступен в собственном интернет-магазине с бесплатной доставкой за день. Услуга позволяет купить подключиться к сети, не выходя из дома. Это позволит минимизировать контакты и чаще оставаться дома, сообщили в пресс-службе компании.

Активировать SIM-карту можно самостоятельно в любое время через мобильное приложение МегаФона. Баланс карты составляет 300 рублей, при регистрации можно выбрать любой из действующих тарифов. На момент публикации предложение доступно только жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, но географию планируют расширить.

МегаФон предлагает авторизацию с подтверждением данных клиента через портал Госуслуги. Процесс занимает 2-3 минуты. Также можно воспользоваться биометрией: сделать селфи с паспортом в руках и внести данные в приложении.