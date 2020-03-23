МегаФон отрыл продажу SIM-карт онлайн на Tmall

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23 марта МегаФон запустил продажу SIM-карт с саморегистрацией на Tmall, ресурсе AliExpress Россия

Сервис также доступен в собственном интернет-магазине с бесплатной доставкой за день. Услуга позволяет купить подключиться к сети, не выходя из дома. Это позволит минимизировать контакты и чаще оставаться дома, сообщили в пресс-службе компании.

Активировать SIM-карту можно самостоятельно в любое время через мобильное приложение МегаФона. Баланс карты составляет 300 рублей, при регистрации можно выбрать любой из действующих тарифов. На момент публикации предложение доступно только жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, но географию планируют расширить.

МегаФон предлагает авторизацию с подтверждением данных клиента через портал Госуслуги. Процесс занимает 2-3 минуты. Также можно воспользоваться биометрией: сделать селфи с паспортом в руках и внести данные в приложении.

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«Чтобы купить SIM-карту, теперь не обязательно посещать салон связи или заключать контракт, общаясь с курьером. Мы расширили количество интернет-магазинов, в которых можно купить сим-карту с саморегистрацией. Это особенно актуально сейчас, когда многие вынуждены остаться дома, но при этом каждому важно оставаться на связи с близкими. Можно приобрести онлайн и смартфон, и сим-карту к нему, выбрать удобный тариф в приложении и сразу начать пользоваться услугами оператора», — отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Как перестать бояться станций сотовой связи:

МегаФон первым из операторов РФ начал продажи на Tmall в ноябре 2019 года. На старте в ассортименте был ряд моделей Apple iPhone, сейчас количество брендов и категорий представленных товаров расширилось.

Кроме Tmall и собственного интернет-магазина, сим-карты МегаФона с саморегистрацией продаются в «Связном», 1CLICK, ЮЛ@ЙН, ОНЛАЙН.РУ и Cenam.net.

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