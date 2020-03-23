На Кубани водитель Porsche Cayenne врезался в дерево и сбежал, его пассажир погиб
В Абинском районе рано утром 22 марта произошло смертельное ДТП
Происшествие случилось на дороге Абинск — станица Шапсугская в 4:30. По предварительным данным, 32-летний водитель на одном из поворотов съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП погиб 33-летний пассажир. Еще один 30-летний пассажир пострадал, его госпитализировали.
В отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю отметили, что водитель сбежал с места происшествия. Позже его нашли сотрудники ГАИ. Предварительная причина ДТП — неверный выбор скорости.
Напомним, в Успенском районе 21 марта произошла авария с двумя машинами, в которой погибли три человека.
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