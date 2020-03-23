На Кубани водитель Porsche Cayenne врезался в дерево и сбежал, его пассажир погиб

Краснодарский край

Распечатать

В Абинском районе рано утром 22 марта произошло смертельное ДТП

Происшествие случилось на дороге Абинск — станица Шапсугская в 4:30. По предварительным данным, 32-летний водитель на одном из поворотов съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП погиб 33-летний пассажир. Еще один 30-летний пассажир пострадал, его госпитализировали.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю отметили, что водитель сбежал с места происшествия. Позже его нашли сотрудники ГАИ. Предварительная причина ДТП — неверный выбор скорости.

Напомним, в Успенском районе 21 марта произошла авария с двумя машинами, в которой погибли три человека.

Абинский район ДТП смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани спасли беременную лошадь, которую засосало в ил
Мэр Краснодара предложил местным граффитистам закончить работу итальянского художника, который из-за пандемии не может приехать в РФ
На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам
В Музыкальном микрорайоне Краснодара планируют к маю пересадить деревья для строительства трамвайной линии
У главного архитектора Краснодара вышло большое интервью
На Кубани водитель Porsche Cayenne врезался в дерево и сбежал, его пассажир погиб

Лента новостей

Статьи

«Спасет нас только взрыв»

Конспект большого интервью главного архитектора Краснодара Натальи Машталир

Статьи

Физкультура и лекции онлайн

Студенты рассказали про дистанционное обучение из-за коронавируса

Реклама на портале