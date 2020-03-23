Семья вора в законе Шакро Молодого заразилась коронавирусом

Жену Калашова Марину Гольдберг и его сына Даниила госпитализировали в клинику в Коммунарке в Москве. Они недавно вернулись из-за границы и сели на карантин в семейном особняке на Николиной Горе, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Они прошли тест на коронавирус, который дал положительный результат. После этого мать и сына госпитализировали.

Напомним, Шакро Молодого 29 марта 2018 года посадили за вымогательство на девять лет и десять месяцев в колонию строгого режима. Вместе с ним осудили и его сообщника Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец. Калашов стал лидером преступного мира России в 2013 году после смерти Аслана Усояна (Деда Хасана). Кроме того, в апреле 2019-го суд вынес приговор стороннику Деда Хасана вору в законе Аре Армавирскому, а внука Деда Хасана в июле задержали на сходке воров в законе в подмосковных Люберцах.

В сентябре прошлого года вор в законе Циркач рассказал о причастности Шакро Молодого к убийству Вадика Краснодарского (Вадима Иваненко), которого считали человеком Деда Хасана в Краснодарском крае. Убийство Иваненко совершили «в обход воровских законов», что могло серьезно повлиять на авторитет Калашова.