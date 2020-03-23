В Краснодаре произошло два пожара в домах на улице Тургенева. Людей эвакуировали

Первый пожар случился в 18:39. Спасатели установили, что загорелась квартира на площади 5 кв. метров в доме на улице Тургенева. Из здания эвакуировали 56 человек, огонь потушили в 18:51. На месте работали девять человек и три единицы техники.

Другой пожар случился в девятиэтажном доме на улице Тургенева, 172 в 19:44. Там загорелся кабель в канале электрощитовых на площади 25 кв. метров. Из дома эвакуировали 70 человек, 30 спасли. Огонь потушили в 20:46. На месте работали 26 человек и восемь машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.