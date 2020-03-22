Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на Кубани

В результате ДТП в отечественной легковушке погибли три человека, еще двое пострадали в иномарке, их доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.