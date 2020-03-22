Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на Кубани
Краснодарский край Валерия Дульская
В Успенском районе 21 марта произошло ДТП с двумя машинами, в котором погибли три человека
Авария случилась около 15:30 на трассе «Кавказ». По предварительным данным, автомобиль Lada врезался в машину Skoda.
В результате ДТП в отечественной легковушке погибли три человека, еще двое пострадали в иномарке, их доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, 20 марта в Сочи мусоровоз перевернулся, прижав легковушку к столбу. Пострадал ребенок.
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