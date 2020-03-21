В Сочи мусоровоз перевернулся, прижав легковушку к столбу. Пострадал ребенок

В Сочи 20 марта в ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля пострадал ребенок

Инцидент произошел около 17:50 на дублере Курортного проспекта. Водитель большегруза с полуприцепом, перевозивший мусор, при движении опрокинулся на бок и прижал ехавший рядом Renault к осветительной опоре.

В результате пострадал пассажир легковушки 2011 года рождения, который находился на заднем пассажирском сидении. Его госпитализировали, сообщили в ОГИБДД УВД по Сочи

По факту ДТП проводится проверка.