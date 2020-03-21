Uno не сможет поехать на Евровидение. С песнями этого года в 2021-м не допустят

Евровидение-2020, которое должно было пройти в Роттердаме в середине мая, отменили из-за распространения коронавирусной инфекции. Россию в этом году должна была представить рейв-группа Little Big с песней Uno. Клип на нее уже успел собрать почти 40 млн просмотров, группа стала уверенным лидером по сравнению с другими участниками.

20 марта организаторы песенного конкурса объявили правила участия в конкурсе в 2021 году. Они решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе в следующем году, но выступать в любом случае придется с новыми песнями.

«Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами международного песенного конкурса песни этого года не имеют право быть представлены в конкурсе в 2021 году», — цитирует сообщение организаторов RT.

Участники Little Big пока не прокомментировали это решение.