Uno не сможет поехать на Евровидение. С песнями этого года в 2021-м не допустят
Участники Евровидения-2021 должны будут представить на конкурсе новые песни
Евровидение-2020, которое должно было пройти в Роттердаме в середине мая, отменили из-за распространения коронавирусной инфекции. Россию в этом году должна была представить рейв-группа Little Big с песней Uno. Клип на нее уже успел собрать почти 40 млн просмотров, группа стала уверенным лидером по сравнению с другими участниками.
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20 марта организаторы песенного конкурса объявили правила участия в конкурсе в 2021 году. Они решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе в следующем году, но выступать в любом случае придется с новыми песнями.
«Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами международного песенного конкурса песни этого года не имеют право быть представлены в конкурсе в 2021 году», — цитирует сообщение организаторов RT.
Участники Little Big пока не прокомментировали это решение.
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