В Геленджике младенца насмерть придавило воротами, которые сбила бетономешалка

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Геленджике 17 марта погибла семимесячная девочка

Около 19:00 44-летний житель Геленджика приехал к себе домой на улицу Ходенко, припарковал во дворе бетономешалку Mitsubishi и ушел. Мужчина знал, что двор находится под уклоном, но заранее не предпринял мер для того, чтобы машина не начала сама двигаться вниз. В итоге бетономешалка стала скатываться, сбила ворота и продолжила движение.

В телеграм-канале «ЧП Юг» рассказали, что в этот момент по улице шла женщина с двумя детьми. Ворота упали на коляску с младшим ребенком — семимесячной девочкой. От полученных травм она погибла на месте, сообщили 20 марта в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В отношении водителя спецмашины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности). Ведется расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.