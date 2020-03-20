Два горнолыжных курорта Сочи изменили свои программы, третий закроется до 30 апреля
Горный курорт «Газпром» прекратил бронирование номеров до 30 апреля. Курорт «Роза Хутор» и «Курорт Красная Поляна» продолжили работу
Продолжение горнолыжного сезона подтвердили два из трех сочинских комплексов — курорт «Роза Хутор» и «Курорт Красная Поляна». В пресс-службе «Розы Хутор» сообщили, что курорт работает в обычном режиме. Несмотря на перенос двух крупных весенних фестивалей, администрация отметила небольшой прирост загрузки отелей по сравнению с тем же периодом 2019 года.
«По опыту предыдущих лет сезон катания на курорте продолжается как минимум до середины апреля. Безусловно, мы учитываем сложившуюся ситуацию, предпринимаем все необходимые профилактические меры и оперативно реагируем на любые изменения обстановки с пандемией. Надеемся, что больше времени в горах и на свежем воздухе поможет всем, кто хочет зарядиться энергией и укрепить иммунитет», — отметили в пресс-службе курорта.
Концертные залы и театры Краснодара отменили все события из-за коронавируса:
Рост туристического потока заметил и «Курорт Красная Поляна». Количество броней на длительный период в марте выросло на 15%.
«С 14 марта у нас заметно увеличилось количество бронирований на длительный срок проживания. Средний период размещения гостей на курорте вырос от трех до десяти дней. Чаще всего приезжают гости из Краснодарского края и Московской области — их более 40% от общего количества гостей курорта. По комментариям гостей, они планируют остаться в горах Сочи до тех пор, пока пандемия коронавируса не пойдет на спад», — рассказали в пресс-службе «Курорта Красная Поляна».
Властелины гор:
Тем временем курорт «Газпром» прекратил бронирование отелей в связи с угрозой распространения коронавируса.
«Гости, планировавшие посещение в апреле, могут перенести свои бронирования на другие даты на специальных условиях. Бронирование номеров с датой заезда после 30 апреля продолжается в обычном режиме», — сообщили на курорте «Газпром».
При этом сейчас катание в комплексе продолжается. Горнолыжные трассы курорта на склонах «Альпика» и «Лаура» планируется закрыть 31 марта.
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