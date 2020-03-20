Два горнолыжных курорта Сочи изменили свои программы, третий закроется до 30 апреля

Продолжение горнолыжного сезона подтвердили два из трех сочинских комплексов — курорт «Роза Хутор» и «Курорт Красная Поляна». В пресс-службе «Розы Хутор» сообщили, что курорт работает в обычном режиме. Несмотря на перенос двух крупных весенних фестивалей, администрация отметила небольшой прирост загрузки отелей по сравнению с тем же периодом 2019 года.

«По опыту предыдущих лет сезон катания на курорте продолжается как минимум до середины апреля. Безусловно, мы учитываем сложившуюся ситуацию, предпринимаем все необходимые профилактические меры и оперативно реагируем на любые изменения обстановки с пандемией. Надеемся, что больше времени в горах и на свежем воздухе поможет всем, кто хочет зарядиться энергией и укрепить иммунитет», — отметили в пресс-службе курорта.