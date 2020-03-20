«Ростелеком» сообщил о готовности сети к росту нагрузок из-за самоизоляции населения
20 марта «Ростелеком» отчитался об устойчивой работе своей сети связи в условиях пандемии коронавируса
Для этого компания провела комплекс организационно-технических мер для повышения устойчивости национальной телекоммуникационной инфраструктуры.
Например, в Москве и Московской области нагрузки на сеть «Ростелекома» увеличилась в дневной период на 20% с момента все увеличивающегося роста призывов больше оставаться дома. При этом ситуация не отразилась на функционировании и качестве сервисов компании.
Для тех, кто дома:
Для бесперебойной работы сети были заранее предусмотрена модернизация и расширения магистральной сети и сетей доступа. В частности, «Ростелеком» увеличил надежность узлов опорной сети и сети передачи данных на 61 объекте. В рамках этой программы работники подключили дополнительные населенные пункты, что способствовало распределению нагрузки.
За счет модернизации ядра сети своевременно повышена надежность и устойчивость функционирования точек доступа универсальных услуг связи. Специалисты «Ростелекома» модернизировали широкополосные сети мультисервисного доступа GPON Уральского региона, что повысило надежность сети в регионе.
«Пиратство — страшное дело»:
«Ростелеком» начал поэтапно переводить абонентов, пользующихся волоконно-оптическими сетями доступа, на повышенную скорость передачи данных. Так, например, в Центральном регионе на повышенную скорость передачи данных были переведены 100 тыс. абонентов, на Дальнем Востоке — 210 тыс., на Урале — 114 тыс. В других регионах работа по безвозмездному переключению абонентов на повышенную скорость продолжается.
«Инфраструктура компании обладает прочным запасом пропускной способности, который обеспечивает потребителям качественные цифровые сервисы и телефонию. Сеть связи полностью готова к повышенным нагрузкам», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Благодаря накопленному опыту и проводимым организационно-техническим мероприятиям, объекты и сети связи функционируют в штатном режиме, не возникают перегрузки на сетях связи, а также сохраняются качественные характеристики обслуживания клиентов в соответствии с нормой.
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