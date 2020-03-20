«Ростелеком» сообщил о готовности сети к росту нагрузок из-за самоизоляции населения

20 марта «Ростелеком» отчитался об устойчивой работе своей сети связи в условиях пандемии коронавируса

Для этого компания провела комплекс организационно-технических мер для повышения устойчивости национальной телекоммуникационной инфраструктуры. Например, в Москве и Московской области нагрузки на сеть «Ростелекома» увеличилась в дневной период на 20% с момента все увеличивающегося роста призывов больше оставаться дома. При этом ситуация не отразилась на функционировании и качестве сервисов компании.

Для тех, кто дома: Wink предложил бесплатный просмотр отечественного кино, анимации и образовательных программ

Для бесперебойной работы сети были заранее предусмотрена модернизация и расширения магистральной сети и сетей доступа. В частности, «Ростелеком» увеличил надежность узлов опорной сети и сети передачи данных на 61 объекте. В рамках этой программы работники подключили дополнительные населенные пункты, что способствовало распределению нагрузки. За счет модернизации ядра сети своевременно повышена надежность и устойчивость функционирования точек доступа универсальных услуг связи. Специалисты «Ростелекома» модернизировали широкополосные сети мультисервисного доступа GPON Уральского региона, что повысило надежность сети в регионе.