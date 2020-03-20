В Краснодаре шестерых членов банды осудили за обналичивание 1,5 млрд рублей. Их главарь в розыске

Следствие установило , что банду в Краснодаре в 2014 году организовал Иван Харламов. В течение 2,5 лет ее члены создали и приобрели более 50 фиктивных фирм. Другие компании и индивидуальные предприниматели обращались к ним за оформлением фиктивных сделок, чтобы обойти налог. После обналичивания денег бандиты оставляли себе процент. В период с апреля 2015 года по май 2017 года они заработали таким образом более 35 млн рублей. При этом ущерб государству был причинен на 67 млн рублей, так как «клиенты» недоплачивали сумму НДС в бюджет. Всего из-под налогового контроля государства вывели около 1,5 млрд рублей.

В отношении шести участников преступной группы возбудили уголовные дела по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Троим суд назначил наказание в виде пяти лет и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на полгода. Еще двум назначили лишение свободы на пять лет и один месяц в колонии общего режима и ограничение свободы на полгода. Одну подсудимую лишили свободы на пять лет и один месяц с отсрочкой наказания до того момента, пока ее малолетнему ребенку не исполнится 14 лет.

Харламов, дело в отношении которого выделили в отдельное производство, сбежал из-под домашнего ареста в феврале 2018 года и все еще находится федеральном розыске, сообщили 20 марта в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.