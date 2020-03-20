В Адыгее зафиксировали увеличение продаж в дни акций и во время получения зарплат

По информации маркетологов торговых сетей, с начала 2020 года в республике наблюдается увеличение продаж во время акций, а также в дни получения зарплат и авансов. В министерстве развития экономики также отметили, что при необходимости в магазинах увеличивают число отгрузок товаров.

Также в ведомстве сообщили, что сейчас в Адыгее не наблюдается дефицит продукции первой необходимости. На складах есть необходимый объем запаса товаров, в том числе и собственного производства, рассказали порталу Юга.ру в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках. По данным штаба, ежедневно специалисты минсельхоза республики и министерства экономического развития республики анализируют имеющиеся объемы товаров и цены на социально значимую группу.

Тем не менее, в министерстве экономики посоветовали торговым сетям в связи с ажиотажем вокруг коронавируса выкладывать определенную продукцию не только на полках, но и на паллеты в торговых залах.