В Адыгее зафиксировали увеличение продаж в дни акций и во время получения зарплат

Адыгея

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20 марта порталу Юга.ру рассказали о ситуации с товарами и социально значимой продукцией в магазинах Адыгеи

По информации маркетологов торговых сетей, с начала 2020 года в республике наблюдается увеличение продаж во время акций, а также в дни получения зарплат и авансов. В министерстве развития экономики также отметили, что при необходимости в магазинах увеличивают число отгрузок товаров.

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Также в ведомстве сообщили, что сейчас в Адыгее не наблюдается дефицит продукции первой необходимости. На складах есть необходимый объем запаса товаров, в том числе и собственного производства, рассказали порталу Юга.ру в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках. По данным штаба, ежедневно специалисты минсельхоза республики и министерства экономического развития республики анализируют имеющиеся объемы товаров и цены на социально значимую группу.

Тем не менее, в министерстве экономики посоветовали торговым сетям в связи с ажиотажем вокруг коронавируса выкладывать определенную продукцию не только на полках, но и на паллеты в торговых залах.

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Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным оперативного штаба, на 19 марта в России вирусом заразились 199 человек, выздоровели 9 человек. Всего в мире к 20 марта инфицированы свыше 246 тыс. человек, более 10 тыс. скончались, 86 тыс. выздоровели. В Адыгее заразившихся коронавирусной инфекцией нет, однако в соседнем Краснодарском крае к 19 марта зафиксировали три случая инфицирования 2019-nCoV.

Еда Коронавирус Продукты питания Торговля

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