Водитель без прав погиб в лобовом ДТП на Кубани

Краснодарский край

Распечатать

В Новокубанском районе ночью 19 марта в автомобильной аварии погиб мужчина

Авария случилась в 3:30 на трассе Армавир — станица Отрадная. По предварительным данным, 42-летний водитель машины ВАЗ-2106 выехал на встречку и столкнулся с идущим навстречу автомобилем Hyundai Accent.

В результате ДТП мужчина, который был за рулем отечественной легковушки, скончался, а водителя и пассажира иномарки госпитализировали. Сотрудники ГИБДД установили, что у погибшего не было водительских прав, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 19 марта в Калмыкии произошло ДТП с грузовиком, в котором погиб житель Кубани.

ДТП Новокубанский район смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Россия начала тестировать вакцину против коронавируса. А что в Китае, США, Италии?
Водитель без прав погиб в лобовом ДТП на Кубани
На въезде в Краснодар образовалась 10-балльная пробка. Машины стояли больше часа
В выходные на Кубани потеплеет до 18 °С, но не везде
Из-за аварии в Сочи без воды осталось около тысячи человек
Жители Кубани во время коронавируса смогут посмотреть спектакли онлайн

Лента новостей

Статьи

Сколько можно это хранить?

Тест про гречку, макароны, тушенку и туалетную бумагу

Статьи Партнерский

В Краснодаре появился первый ЖК с «умной» экосистемой

Что это значит и как все работает?

Реклама на портале