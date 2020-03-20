Водитель без прав погиб в лобовом ДТП на Кубани

Авария случилась в 3:30 на трассе Армавир — станица Отрадная. По предварительным данным, 42-летний водитель машины ВАЗ-2106 выехал на встречку и столкнулся с идущим навстречу автомобилем Hyundai Accent.

В результате ДТП мужчина, который был за рулем отечественной легковушки, скончался, а водителя и пассажира иномарки госпитализировали. Сотрудники ГИБДД установили, что у погибшего не было водительских прав, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 19 марта в Калмыкии произошло ДТП с грузовиком, в котором погиб житель Кубани.