Дело экс-судьи Стародубцева и его сына направили в суд за строительство кафе на Большом Утрише

В Анапе будут судить экс-судью Владимира Стародубцева, его сына и пособника за мошенничество на 64 млн рублей

По версии следствия, с декабря 2018 по февраль 2019 года судья Владимир Стародубцев вместе со своим сыном Александром и сообщником Геннадием Еременко требовал у собственника участка около ресторана Стародубцева-младшего на пляже в Большом Утрише 64 млн рублей. Якобы эти деньги станут взяткой судьям Краснодарского краевого суда за принятие решения по административному делу, в котором потерпевший представлял интересы собственников спорных земельных участков.

В феврале 2019 года, когда судье Стародубцеву у него дома передавали деньги, его задержали сотрудники ФСБ России. В пресс-службе СК РФ рассказали, что расследование осложнялось тем, что обвиняемые — родственники. Кроме того, они уничтожили и скрыли следы преступления.