Дело экс-судьи Стародубцева и его сына направили в суд за строительство кафе на Большом Утрише
В Анапе будут судить экс-судью Владимира Стародубцева, его сына и пособника за мошенничество на 64 млн рублей
По версии следствия, с декабря 2018 по февраль 2019 года судья Владимир Стародубцев вместе со своим сыном Александром и сообщником Геннадием Еременко требовал у собственника участка около ресторана Стародубцева-младшего на пляже в Большом Утрише 64 млн рублей. Якобы эти деньги станут взяткой судьям Краснодарского краевого суда за принятие решения по административному делу, в котором потерпевший представлял интересы собственников спорных земельных участков.
В феврале 2019 года, когда судье Стародубцеву у него дома передавали деньги, его задержали сотрудники ФСБ России. В пресс-службе СК РФ рассказали, что расследование осложнялось тем, что обвиняемые — родственники. Кроме того, они уничтожили и скрыли следы преступления.
Против Стародубцева и его пособников завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере). Из-за длительной процедуры получения разрешения квалификационной коллегии судей Краснодарского края дело против экс-судьи возбудили в октябре 2019-го, а против его сообщников раньше. Всех мужчин заключили под стражу, материалы дела направили в суд.
Напомним, о том, что Стародубцев стал фигурантом уголовного дела, стало известно в марте 2019 года.
Речь идет о территории, которая находится рядом с рестораном Стародубцева-младшего. Его построили несколько лет назад несмотря на протесты общественности и решение краевого суда. Власти и общественность отмечали, что при строительстве вырубались деревья — фисташка туполистная и иные краснокнижные виды.
Заведение строили на участке в границах государственного заказника «Большой Утриш» без разрешительной и проектной документации. Владимир Стародубцев в то время возглавлял Анапский райсуд, и семье удалось достроить ресторан.
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