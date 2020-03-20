Дело экс-судьи Стародубцева и его сына направили в суд за строительство кафе на Большом Утрише

Краснодарский край

Распечатать

В Анапе будут судить экс-судью Владимира Стародубцева, его сына и пособника за мошенничество на 64 млн рублей

По версии следствия, с декабря 2018 по февраль 2019 года судья Владимир Стародубцев вместе со своим сыном Александром и сообщником Геннадием Еременко требовал у собственника участка около ресторана Стародубцева-младшего на пляже в Большом Утрише 64 млн рублей. Якобы эти деньги станут взяткой судьям Краснодарского краевого суда за принятие решения  по административному делу, в котором потерпевший представлял интересы собственников спорных земельных участков.

В феврале 2019 года, когда судье Стародубцеву у него дома передавали деньги, его задержали сотрудники ФСБ России. В пресс-службе СК РФ рассказали, что расследование осложнялось тем, что обвиняемые — родственники. Кроме того, они уничтожили и скрыли следы преступления.

Против Стародубцева и его пособников завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере). Из-за длительной процедуры получения разрешения квалификационной коллегии судей Краснодарского края дело против экс-судьи возбудили в октябре 2019-го, а против его сообщников раньше. Всех мужчин заключили под стражу, материалы дела направили в суд.

Напомним, о том, что Стародубцев стал фигурантом уголовного дела, стало известно в марте 2019 года.

Речь идет о территории, которая находится рядом с рестораном Стародубцева-младшего. Его построили несколько лет назад несмотря на протесты общественности и решение краевого суда. Власти и общественность отмечали, что при строительстве вырубались деревья — фисташка туполистная и иные краснокнижные виды.

Заведение строили на участке в границах государственного заказника «Большой Утриш» без разрешительной и проектной документации. Владимир Стародубцев в то время возглавлял Анапский райсуд, и семье удалось достроить ресторан.

Анапа Мошенничество Покушение Следственный комитет Суд ФСБ

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Из-за аварии в Сочи без воды осталось около тысячи человек
Жители Кубани во время коронавируса смогут посмотреть спектакли онлайн
Житель Кубани сгорел в машине после ДТП в Калмыкии
В Краснодаре жителям для посадки раздадут 6 тыс. саженцев
Дело экс-судьи Стародубцева и его сына направили в суд за строительство кафе на Большом Утрише
Отмена путевки, отпуск за свой счет или сорвавшийся контракт. Юристы «Агоры» подготовили советы по ситуациям, связанным с коронавирусом

Лента новостей

Статьи

Сколько можно это хранить?

Тест про гречку, макароны, тушенку и туалетную бумагу

Статьи Партнерский

В Краснодаре появился первый ЖК с «умной» экосистемой

Что это значит и как все работает?

Реклама на портале