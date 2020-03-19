В центре Краснодара «Газель» врезалась в трамвай

Краснодарский край

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В Краснодаре 19 февраля произошло ДТП с участием трамвая и грузовой «Газели»

Инцидент произошел на пересечении улиц Коммунаров и Северной около 16 часов. Водитель «Газели» двигался задним ходом и, не убедившись в отсутствии других участников движения, врезался в трамвай № 8.

В результате никто не пострадал. Виновнику ДТП вынесли постановление за то, что не уступил дорогу транспорту с преимущественным правом движения. Ему грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В пресс-службе МУП «КТТУ» рассказали, что из-за столкновения разбилось боковое стекло кабины водителя, также повреждено лакокрасочное покрытие вагона. Простой трамваев после аварии составил 31 минуту.

С начала марта в Краснодаре уже произошло несколько ДТП с участием трамваев. Так, 6 марта из-за ДТП на пересечении Садовой и Пашковской трамваи стояли около 20 минут. А 11 марта после столкновения на пересечении Коммунаров и Чапаева — около получаса.

ДТП Краснодар Общественный транспорт

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