В центре Краснодара «Газель» врезалась в трамвай

В Краснодаре 19 февраля произошло ДТП с участием трамвая и грузовой «Газели»

Инцидент произошел на пересечении улиц Коммунаров и Северной около 16 часов. Водитель «Газели» двигался задним ходом и, не убедившись в отсутствии других участников движения, врезался в трамвай № 8.

В результате никто не пострадал. Виновнику ДТП вынесли постановление за то, что не уступил дорогу транспорту с преимущественным правом движения. Ему грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В пресс-службе МУП «КТТУ» рассказали, что из-за столкновения разбилось боковое стекло кабины водителя, также повреждено лакокрасочное покрытие вагона. Простой трамваев после аварии составил 31 минуту.