В Краснодаре водители устроили запуск фейерверков посреди улицы Северной

Краснодарский край

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18 марта в соцсетях рассказали о том, что в Краснодаре на одной из улиц водители запускали фейерверки. Полиция начала проверку

Информация появилась в паблике «Типичный Краснодар» во «ВКонтакте». Авторы поста сообщили, что водители перегородили движение по улице Северной недалеко от Леваневского и «устроили салют».

19 марта в пресс-службе УМВД России по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что на основании публикации видео в полиции назначили проверку. Устанавливаются личности запустивших фейерверк, а их действиям дадут правовую оценку.

Водителям двух машин, которые нарушили ПДД и создали помехи на дороге, грозит административная ответственность и штраф от 1 тыс. рублей. Также за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф от 2 до 3 тыс. рублей, добавил официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Автомобили Дороги Краснодар Полиция

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В Краснодаре водители устроили запуск фейерверков посреди улицы Северной

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