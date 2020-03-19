Банк «Центр-инвест» увеличил прибыль до 1,8 млрд рублей

Результаты банка за 2019 год продемонстрировали уверенную динамику по главным показателям, рентабельность капитала увеличилась на 1,9% — до 13,1%

За 2019 год банк «Центр-инвест» увеличил чистую прибыль до 1,8 млрд рублей, что на 17% больше, чем годом ранее. Рентабельность капитала увеличилась на 1,9% — до 13,1%. Активы увеличились на 6,6% — до 119,5 млрд рублей. Общий капитал «Центр-инвест» достиг 14,5 млрд рублей, что составляет прирост на 8,3%. Это стало возможным благодаря заработанной прибыли за отчетный период.

Согласно стандартам Базель-lll, достаточность капитала увеличилась на 18,4%, достаточность капитала первого уровня (Tier 1) возросла на 16,8%. Объемы остаточных средств на счетах клиентов в банке достигли в 2019 году 99,4 млрд рублей, что составляет прирост в 4,4%. Доля населения в данном показателе составляет 81%.

Общий кредитный портфель банка достиг 85,1 млрд рублей, и здесь отмечается небольшое снижение в 3,4%. Это произошло из-за планового погашения нескольких объемных займов со стороны корпораций.

Ключевой причиной роста показателей остается розничное кредитование — в 2019 году банк выдал кредитов на 52,8 млрд рублей. По состоянию на 31 декабря прошлого года портфель кредитов банка достиг 32,3 млрд рублей.

«Продемонстрированные в 2019 году результаты подчеркивают успешность выбранной бизнес-модели для банка. В основу стратегии легли принципы ESG. Главным критерием развития стало кредитование населения, малого бизнеса, а также развитие диджитал-продуктов», — отметила председатель Правления ПАО КБ «Центр-инвест» Лидия Симонова.