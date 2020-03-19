Газовики Кубани рекомендовали сократить визиты в абонентские службы из-за коронавируса

На Кубани в марте газовые компании предложили использовать дистанционные сервисы для обращений в целях профилактики коронавирусной инфекции

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и АО «Газпром газораспределение Краснодар» заявили, что большую часть вопросов, связанных с газификацией, техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования, расчетами за поставку газа, можно решить удаленно, без посещения офисов. Газовые компании рекомендовали клиентам максимально использовать дистанционный метод взаимодействия со специалистами компаний, чтобы не допустить распространения коронавируса. Всю контактную информацию, телефоны и адреса электронной почты можно найти в специальных разделах на сайтах gazpromgk.ru и мргкраснодар.рф.

Заявки на газификацию, ремонт и техническое обслуживание газового оборудования, установку или замену газовых счетчиков, а также на оказание других услуг можно подать через «Личный кабинет» абонента. Здесь же можно оплатить услуги или проверить взаиморасчеты. Также эти вопросы можно решить, направив электронное письмо на адрес: kkg@gazpromgk.ru либо по адресам электронной почты филиалов, указанных на сайте в разделе «Единый клиентский центр» — «Адреса и телефоны клиентских центров АО "Газпром газораспределение Краснодар"».

Кроме того, в Едином клиентском центре АО «Газпром газораспределение Краснодар» работает многоканальный номер: 8 (861) 279-33-75. Специалисты центра проконсультируют клиентов, а также организуют решение вопросов, связанных с газификацией, ремонтом, заменой и техобслуживанием газового оборудования. Аварийные заявки принимаются в АО «Газпром газораспределение Краснодар» по номерам: 04 (звонок с городского телефона) или 104 (звонок с мобильных). Оплатить услуги, посмотреть начисления, передать показания за потребленный газ можно через сервис «Личный кабинет» ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Также можно обратиться на номер горячей линии: 8 (958) 609-70-77. Также всю необходимую информацию можно узнать по телефонам территориальных участков и абонентских пунктов, указанных на сайте газоснабжающей компании или в квитанциях на оплату газа.

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Руководство компаний ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и АО «Газпром газораспределение Краснодар» рекомендовало всем абонентам в период распространения коронавируса воспользоваться возможностью дистанционного обращения в офисы для решения возникающих вопросов. «В случае возникновения необходимости личного посещения наших участков и абонентских пунктов жители края по-прежнему смогут сделать это в рабочее время в привычном режиме. Все наши сотрудники прошли инструктаж о выполнении санитарных норм и правил, направленных на профилактику коронавирусной инфекции», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. К 19 марта новой формой этого вируса заразились 219 тыс. человек, 8,9 тыс. заболевших скончались, 84,1 тыс. из числа инфицированных выздоровели. В России к 18 марта зарегистрировали 147 случаев заражения, один из них — в Краснодарском крае. Из-за распространения коронавируса в России отменили массовые мероприятия. На Кубани в школах ввели свободное посещение, а в вузах — дистанционное обучение. Компании отправили работников на удаленную работу, а власти порекомендовали закрыться кинотеатрам и точкам питания в торговых центрах.