Еноты в Кавказском заповеднике агрессивно ведут себя с жабами и совершают набеги на стоянки туристов
В Кавказском заповеднике в середине марта американские еноты стали влиять на популяцию жаб и приставать к туристам
В Кавказском заповеднике американский енот стал угрозой для краснокнижной колхидской жабы Воздействие животного на популяцию амфибий можно реально расценивать как экологическую катастрофу, заявили ученые заповедника.
«О прожорливости и всеядности енота впору слагать легенды. Полоскуны легко входят в контакт с людьми, в поисках пищи часто совершают набеги на туристические стоянки, дежурят на туристических маршрутах, выпрашивая еду», — рассказали в заповеднике.
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Там добавили, что еноты могут также устраивать набеги на сады и огороды. Ученые обратили внимание, что этот зверек — один из немногих видов, численность которого только возрастает по мере освоения человеком природных комплексов.
«В преддверии весенне-летнего сезона рекомендуем посетителям не подкармливать диких животных. Еноты не так безобидны и милы, как кажется. Эти животные являются переносчиками бешенства, а кусаться они умеют очень больно», — предупредили биологи.
В заповеднике напомнили, что в Краснодарском крае енота-полоскуна впервые выпустили в дикую природу в 1951 году в Горячеключевском районе. Расселение енотов шло с северо-запада на юго-восток, и к 1959 году еноты стали встречаться в окрестностях Туапсе. К 1990-м годам животные достигли правобережья реки Мзымты, причем на территории Кавказского заповедника они были очень редкими животными. Сейчас еноты массово расселились до реки Псоу.
Это не первый случай в Краснодарском крае, когда еноты проказничали и вторгались в жизнь людей. Так, в июле 2016 года житель Крымского района сообщил в полицию, что енот украл у него телефон. В ноябре того же года жители Апшеронска пожаловались на нашествие енотов, которые воровали молодую птицу, цыплят и яйца. Звери уничтожили 18 утят за ночь и испортили продукты на летней кухне.
В Сочи в октябре 2017 года люди жаловались на то, что еноты бегают по крышам домов, гоняют кур, воруют виноград и помидоры. Был случай, когда енот забрался в постель к местному жителю.
В 2018 году в Геленджике фермеры предупредили, что еноты могут съесть урожай хурмы. В 2019-м в Сочинской тисо-самшитовой роще еноты-полоскуны не впали в зимнюю спячку, а в конце февраля стали искать пропитание вблизи экскурсионных маршрутов и попрошайничать у туристов.