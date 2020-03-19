Еноты в Кавказском заповеднике агрессивно ведут себя с жабами и совершают набеги на стоянки туристов

В Кавказском заповеднике в середине марта американские еноты стали влиять на популяцию жаб и приставать к туристам

В Кавказском заповеднике американский енот стал угрозой для краснокнижной колхидской жабы Воздействие животного на популяцию амфибий можно реально расценивать как экологическую катастрофу, заявили ученые заповедника. «О прожорливости и всеядности енота впору слагать легенды. Полоскуны легко входят в контакт с людьми, в поисках пищи часто совершают набеги на туристические стоянки, дежурят на туристических маршрутах, выпрашивая еду», — рассказали в заповеднике.

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Там добавили, что еноты могут также устраивать набеги на сады и огороды. Ученые обратили внимание, что этот зверек — один из немногих видов, численность которого только возрастает по мере освоения человеком природных комплексов. «В преддверии весенне-летнего сезона рекомендуем посетителям не подкармливать диких животных. Еноты не так безобидны и милы, как кажется. Эти животные являются переносчиками бешенства, а кусаться они умеют очень больно», — предупредили биологи. В заповеднике напомнили, что в Краснодарском крае енота-полоскуна впервые выпустили в дикую природу в 1951 году в Горячеключевском районе. Расселение енотов шло с северо-запада на юго-восток, и к 1959 году еноты стали встречаться в окрестностях Туапсе. К 1990-м годам животные достигли правобережья реки Мзымты, причем на территории Кавказского заповедника они были очень редкими животными. Сейчас еноты массово расселились до реки Псоу.