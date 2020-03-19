Группа «Би-2» даст бесплатный концерт в прямом эфире онлайн-кинотеатра Okko
Концерт состоится 20 марта — группа «Би-2» исполнит новые песни и ответит на вопросы поклонников
В поддержку своих поклонников музыканты дадут живой концерт на платформе онлайн-кинотеатра Okko (входит в экосистему Сбербанка). Коллектив исполнит песни, вошедшие в программу тура NewBest. Посмотреть концерт бесплатно можно на странице b2.okko.tv. Шоу начнется 20 марта в 19:00 по московскому времени.
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Также во время трансляции «Би-2» проведет Q&A-сессию, ответив на вопросы слушателей в прямом эфире. Свой вопрос можно задать в VK-группе онлайн-кинотеатра Okko. Шура и Лёва выберут самые интересные вопросы, и их авторы получат в подарок подписки от Okko на три месяца или один год (количество призов ограничено).
В связи с пандемией коронавируса группа «Би-2» была вынуждена перенести европейские концерты в Праге, Бамберге, Дюссельдорфе, Таллине и Риге и сибирские концерты в Иркутске, Красноярске, Томске, Новосибирске, Кемерове и Барнауле. Участники группы призывают беречь себя и своих близких и соблюдать меры по предотвращению заболевания.