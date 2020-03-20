Жители Краснодара стали реже искать врачей в интернете
Сайт отзывов «ПроДокторов» проанализировал запросы пациентов в ситуации распространения коронавируса и сообщений о карантине
В анализе рассматривались запросы пациентов в феврале и марте 2020 года и посещаемость ресурса в связи с пандемией.
Так, в Краснодаре поиски врачей на сайте отзывов снизились на 11%. За 17 дней марта своего доктора искали порядка 417 тыс. раз. В феврале эта цифра составила 471 тыс. запросов. Общее снижение запросов по РФ составило 8,5%. (с 8,4 млн до 7,7 млн запросов). Наибольшее снижение зафиксировано в Воронеже — 13,3%. В Москве запросов стало меньше на 10,4%, в Петербурге — на 11%.
В популярных запросах предпочтения краснодарцев почти не изменились. В топе докторов — гинекологи, гастроэнерологи, неврологи, стоматологи и маммологи. Среди услуг — гинекологические, установка брекетов, пластические операции и удаление родинок. Эти данные аналитики сайта «ПроДокторов» приводят по итогам февраля.
«Снижение пользовательской активности и поисков врачей на сайте можно объяснить сложившейся ситуацией. На фоне пандемии и рекомендациями вводить карантин в регионах часть пациентов откладывает запланированное лечение. То есть соблюдает все то, что транслируют органы власти и СМИ — оставаться дома, меньше посещать общественные места, в том числе — больницы и клиники. О критичном снижении запросов и обращений можно будет говорить в конце апреля, пока падение можно назвать прогнозируемым», — заключил руководитель сайта «ПроДокторов» Сергей Федосов.
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