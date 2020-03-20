Жители Краснодара стали реже искать врачей в интернете

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Сайт отзывов «ПроДокторов» проанализировал запросы пациентов в ситуации распространения коронавируса и сообщений о карантине

В анализе рассматривались запросы пациентов в феврале и марте 2020 года и посещаемость ресурса в связи с пандемией.

Так, в Краснодаре поиски врачей на сайте отзывов снизились на 11%. За 17 дней марта своего доктора искали порядка 417 тыс. раз. В феврале эта цифра составила 471 тыс. запросов. Общее снижение запросов по РФ составило 8,5%. (с 8,4 млн до 7,7 млн запросов). Наибольшее снижение зафиксировано в Воронеже — 13,3%. В Москве запросов стало меньше на 10,4%, в Петербурге — на 11%.

Читайте также:

В популярных запросах предпочтения краснодарцев почти не изменились. В топе докторов — гинекологи, гастроэнерологи, неврологи, стоматологи и маммологи. Среди услуг — гинекологические, установка брекетов, пластические операции и удаление родинок. Эти данные аналитики сайта «ПроДокторов» приводят по итогам февраля.

«Снижение пользовательской активности и поисков врачей на сайте можно объяснить сложившейся ситуацией. На фоне пандемии и рекомендациями вводить карантин в регионах часть пациентов откладывает запланированное лечение. То есть соблюдает все то, что транслируют органы власти и СМИ — оставаться дома, меньше посещать общественные места, в том числе — больницы и клиники. О критичном снижении запросов и обращений можно будет говорить в конце апреля, пока падение можно назвать прогнозируемым», — заключил руководитель сайта «ПроДокторов» Сергей Федосов.

Здравоохранение Интернет Коронавирус Медицина

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Из-за аварии в Сочи без воды осталось около тысячи человек
Жители Кубани во время коронавируса смогут посмотреть спектакли онлайн
Житель Кубани сгорел в машине после ДТП в Калмыкии
В Краснодаре жителям для посадки раздадут 6 тыс. саженцев
Дело экс-судьи Стародубцева и его сына направили в суд за строительство кафе на Большом Утрише
Отмена путевки, отпуск за свой счет или сорвавшийся контракт. Юристы «Агоры» подготовили советы по ситуациям, связанным с коронавирусом

Лента новостей

Статьи

Сколько можно это хранить?

Тест про гречку, макароны, тушенку и туалетную бумагу

Статьи Партнерский

В Краснодаре появился первый ЖК с «умной» экосистемой

Что это значит и как все работает?

Реклама на портале