Жители Краснодара стали реже искать врачей в интернете

В анализе рассматривались запросы пациентов в феврале и марте 2020 года и посещаемость ресурса в связи с пандемией.

Так, в Краснодаре поиски врачей на сайте отзывов снизились на 11%. За 17 дней марта своего доктора искали порядка 417 тыс. раз. В феврале эта цифра составила 471 тыс. запросов. Общее снижение запросов по РФ составило 8,5%. (с 8,4 млн до 7,7 млн запросов). Наибольшее снижение зафиксировано в Воронеже — 13,3%. В Москве запросов стало меньше на 10,4%, в Петербурге — на 11%.