Жителей Сочи предупредили о непогоде

Вёсны в наших горах тоже щедры! После прошедшей ночи мы замерили 40 см свежего снега на Роза Пике, 15 см на уровне Горной Олимпийской деревни, и еще столько же ожидаем за сегодняшний день ❄ ⠀ А далее на неделе: ⠀ Нас ожидает облачная и прохладная погода, небольшие осадки каждый день, вплоть до выходных. Склоны временами будут скрыты облаками. ⠀ Сегодня и завтра по всем высотам снег, в долине мокрый. В продолжение недели с плавным потеплением граница дождя будет медленно подниматься. ⠀ ������Ночь на вторник - самая холодная: на Пике до -14°С, на 1100 м -6°С. ⠀ ⛷️Если не учитывать эпизодического ухудшения видимости на трассах, погода идеальна для горнолыжных видов спорта: температура воздуха в пределах климатической нормы, без сильного ветра или обильных осадков. ⠀ Пик и Эдельвейс уже открыты. Катайтесь и ловите лучи солнца в объектив! ⠀ Фото: @kalugin.photo ⠀ #rosakhutor #розахутор #розавнепрогноза ❄