Жителей Сочи предупредили о непогоде

В Сочи 18 марта прогнозируют ухудшение погоды в предгорной и горной зоне курорта

В Красной Поляне и предгорной части Сочи 18 марта ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, сообщили в пресс-службе городской мэрии. Спасатели попросили местных жителей и туристов воздержаться от выхода в горы. Также на территории Сочи продолжает действовать режим лавиноопасности.

По информации пресс-службы курорта «Роза Хутор», в выходные в горах выпало от 10 до 15 см снега. Самой холодной была ночь на вторник, 17 марта, когда температура на горе Роза Пик понизилась до -14 °С.

Как писали Юга.ру, в начале марта в горах Сочи туристов предупредили об угрозе схода мокрых лавин, которая возникла из-за резкого потепления.