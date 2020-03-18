Жителей Сочи предупредили о непогоде
В Сочи 18 марта прогнозируют ухудшение погоды в предгорной и горной зоне курорта
В Красной Поляне и предгорной части Сочи 18 марта ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, сообщили в пресс-службе городской мэрии. Спасатели попросили местных жителей и туристов воздержаться от выхода в горы. Также на территории Сочи продолжает действовать режим лавиноопасности.
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По информации пресс-службы курорта «Роза Хутор», в выходные в горах выпало от 10 до 15 см снега. Самой холодной была ночь на вторник, 17 марта, когда температура на горе Роза Пик понизилась до -14 °С.
Как писали Юга.ру, в начале марта в горах Сочи туристов предупредили об угрозе схода мокрых лавин, которая возникла из-за резкого потепления.
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Вёсны в наших горах тоже щедры! После прошедшей ночи мы замерили 40 см свежего снега на Роза Пике, 15 см на уровне Горной Олимпийской деревни, и еще столько же ожидаем за сегодняшний день ❄ ⠀ А далее на неделе: ⠀ Нас ожидает облачная и прохладная погода, небольшие осадки каждый день, вплоть до выходных. Склоны временами будут скрыты облаками. ⠀ Сегодня и завтра по всем высотам снег, в долине мокрый. В продолжение недели с плавным потеплением граница дождя будет медленно подниматься. ⠀ ������Ночь на вторник - самая холодная: на Пике до -14°С, на 1100 м -6°С. ⠀ ⛷️Если не учитывать эпизодического ухудшения видимости на трассах, погода идеальна для горнолыжных видов спорта: температура воздуха в пределах климатической нормы, без сильного ветра или обильных осадков. ⠀ Пик и Эдельвейс уже открыты. Катайтесь и ловите лучи солнца в объектив! ⠀ Фото: @kalugin.photo ⠀ #rosakhutor #розахутор #розавнепрогноза ❄