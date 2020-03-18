В Адыгее завели дело на застройщика за мошенничество

Адыгея

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В Адыгее прокуратура выявила нарушения при строительстве нового дома в поселке Новая Адыгея

Прокуратура установила, что руководитель строительной организации ввел в заблуждение покупателя и заключил с ним договор на строительство квартиры. Ее, согласно документу, должны были возвести на 4 этаже многоквартирного дома в поселке Новая Адыгея. Между тем, у организации имелось разрешение только на строительство трехэтажного жилищного здания. В итоге злоумышленник незаконно получил 2 млн рублей.

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В отношении директора строительной фирмы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), сообщили 16 марта в пресс-службе прокурутуры республики.

Прокуратура Строительство

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