В Краснодаре маршруты четырех трамваев временно пустят в обход Дмитриевской Дамбы
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре с 18 марта трамваи № 6, 7, 20 и 22 из-за ремонта путей будут ходить по другому пути
Ремонтные работы пройдут на пересечении трамвайных путей в районе улицы Дмитриевская Дамба. Из-за этого с 18 по 23 марта с 22:00 трамваи № 6 и 7 будут обходить участок ремонта по другой ветке. Кроме того, трамваи 20 и 22 по ночам также изменят маршруты, но только 18 и 19 марта, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что в маршрутах следования вагонов произойдут следующие изменения:
- трамваи № 6 «Юбилейный микрорайон — улица Димитрова» и № 7 «Западное депо — улица Димитрова» с 18 по 23 марта после 22:00 пойдут от конечной остановки на Димитрова в объезд ремонтируемого участка — по улицам Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Горького и далее по обычным маршрутам. Последние рейсы от конечных остановок поедут по установленному расписанию;
- трамваи № 20 «Хладокомбинат — улица Декабристов» и № 22 «Улица Димитрова — Солнечная» 18 и 19 марта после 22:00 отправятся с конечных на Декабристов и Солнечной в объезд ремонтируемого участка — по улицам Островского, Клинической, Колхозной, Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной и далее по маршрутам. Последние рейсы от конечных остановок поедут по обычному расписанию.