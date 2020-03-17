В Краснодаре маршруты четырех трамваев временно пустят в обход Дмитриевской Дамбы

В Краснодаре с 18 марта трамваи № 6, 7, 20 и 22 из-за ремонта путей будут ходить по другому пути

Ремонтные работы пройдут на пересечении трамвайных путей в районе улицы Дмитриевская Дамба. Из-за этого с 18 по 23 марта с 22:00 трамваи № 6 и 7 будут обходить участок ремонта по другой ветке. Кроме того, трамваи 20 и 22 по ночам также изменят маршруты, но только 18 и 19 марта, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что в маршрутах следования вагонов произойдут следующие изменения: