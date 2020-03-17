В 15 сельских школах Адыгеи до конца года появятся центры «Точка роста»

В Адыгее на базе сельских школ в 2020 году создадут центры для формирования современных технологических и гуманитарных навыков — «Точки роста»

Работа таких центров позволит устранить разрыв в образовании между городскими и сельскими школами, считает глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он рассказал, что в этом году появятся 15 таких центров — в Гиагинском, Красногвардейском, Кошехабльском, Майкопском, Тахтамукайском, Теучежском и Шовгеновском районах. В деятельности каждой «Точки роста» будут применять современные методы обучения, в том числе по предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Кроме того, для развития образовательной среды в сельской местности будут использовать грантовую систему. Так, Дондуковский сельскохозяйственный техникум в рамках нацпроекта «Образование» получил грант на создание в этом году пяти мастерских.

Глава Адыгеи поставил перед руководителями районов задачу активнее продвигать мероприятия муниципальных программ по привлечению молодых специалистов в отрасль.

По данным министерства образования и науки Адыгеи, в2020 году в республике начала действовать госпрограмма «Земский учитель», рассчитанная на три года. Специалистам, которые переедут в села для работы в школе, получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Сейчас профильное министерство региона проводит конкурсный отбор на право получения такой компенсации.