В ЗСК обсудили итоги выполнения госпрограмм на Кубани

На планерном совещании в Законодательном собрании Краснодарского края 16 марта рассмотрели итоги исполнения государственных программ в 2019 году

В прошлом году на Кубани действовали 26 госпрограмм, на их реализацию предусмотрели 257,1 млрд рублей. Бюджетные назначения за счет средств федерального и краевого бюджетов обеспечили на 98%, сообщили в пресс-службе ЗСК. На совещании 16 марта назвали моменты в исполнении госпрограмм на Кубани, которые вызвали озабоченность у депутатов. Например, значительные суммы бюджетных средств не освоили по госпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». В частности, в Хадыженске так и не восстановили мост через реку Хадажку, который был разрушен во время непогоды в марте 2019 года. А в Староминском районе так и не начали строить спортивный зал в школе № 4, хотя средства на него были предусмотрены в рамках госпрограммы «Развитие образования».

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