В ЗСК обсудили итоги выполнения госпрограмм на Кубани
На планерном совещании в Законодательном собрании Краснодарского края 16 марта рассмотрели итоги исполнения государственных программ в 2019 году
В прошлом году на Кубани действовали 26 госпрограмм, на их реализацию предусмотрели 257,1 млрд рублей. Бюджетные назначения за счет средств федерального и краевого бюджетов обеспечили на 98%, сообщили в пресс-службе ЗСК.
На совещании 16 марта назвали моменты в исполнении госпрограмм на Кубани, которые вызвали озабоченность у депутатов. Например, значительные суммы бюджетных средств не освоили по госпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». В частности, в Хадыженске так и не восстановили мост через реку Хадажку, который был разрушен во время непогоды в марте 2019 года. А в Староминском районе так и не начали строить спортивный зал в школе № 4, хотя средства на него были предусмотрены в рамках госпрограммы «Развитие образования».
Кроме того, в Кропоткине не освоили часть бюджетных денег, которые выделили на капремонт канализационного коллектора. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко рассказал, что после Дня муниципального образования, на котором обсуждали изношенность коммунальных сетей, Кропоткину зарезервировали в бюджете 90 млн рублей. Однако 44 млн из них остались неосвоенными.
Председатель кубанского парламента добавил, что в рамках реализации госпрограмм необходимо вернуться к вопросу «централизации проектирования сложных объектов на территории края и прохождения государственной экспертизы».
«При этом мы не говорим о перекладывании ответственности. Все озвученные сегодня проблемы — наши, общие. Нам необходимо решать их вместе», — призвал Юрий Бурлачко.
В итоге все работы по обозначенным проектам запланировали завершить в 2020 году. Выполнение госпрограмм в крае в 2019 году оценили удовлетворительно. Депутаты подготовили итоговую резолюцию, в которой порекомендовали краевым органам исполнительной власти устранить выявленные недостатки и повысить уровень контроля по обеспечению целевого расходования средств.