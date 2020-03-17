Том Хэнкс с женой выписались из больницы. Теперь они проведут 2 недели на карантине из-за коронавируса
Американские СМИ 16 марта сообщили, что 63-летние Том Хэнкс и Рита Уилсон, у которых на прошлой неделе обнаружили коронавирус, были выписаны из больницы
Напомним, 12 марта Том Хэнкс написал в своих соцсетях, что ему и его жене в Австралии диагностировали коронавирус.
«Почувствовали себя немного уставшими, как будто у нас простуда», — рассказал актер.
В понедельник, 16 марта, издание The Hollywood Reporter сообщило, что голливудская пара покинула больницу и теперь будет находиться на двухнедельном карантине в арендованном доме.
Супруги прилетели в Австралию из США на съемки, напомнил телеканал «360».
Как писали Юга.ру, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным на 17 марта COVID-19 заразились более 183 тыс. человек, умерло более 7,1 тыс. человек, выздоровели почти 80 тыс. заболевших.