Том Хэнкс с женой выписались из больницы. Теперь они проведут 2 недели на карантине из-за коронавируса

Американские СМИ 16 марта сообщили, что 63-летние Том Хэнкс и Рита Уилсон, у которых на прошлой неделе обнаружили коронавирус, были выписаны из больницы

Напомним, 12 марта Том Хэнкс написал в своих соцсетях, что ему и его жене в Австралии диагностировали коронавирус.

«Почувствовали себя немного уставшими, как будто у нас простуда», — рассказал актер.