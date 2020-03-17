В Краснодаре начали ремонтировать улицу Красных Партизан

Краснодарский край

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В Краснодаре в марте начался ремонт проезжей части и пешеходных зон на улице Красных Партизан

Третий этап ремонта улицы Красных Партизан начался на участке от улицы имени Академика Трубилина до Лукьяненко. Специалисты заменят асфальт на проезжей части по четной стороне улицы, которая идет вдоль Ботанического сада имени Косенко, детской инфекционной больницы, краевой больницы № 2 и Микрохирургии глаза. Там полностью обустроят протяженную пешеходную зону.

Глава Краснодара Евгений Первышов отметил, что Ботанический сад — одно из самых популярных мест города, поэтому там нужна удобная прогулочная зона для жителей микрорайона. Мэр напомнил, что одновременно с Красных Партизан сейчас ремонтируют улицы Лукьяненко и Алма-Атинскую. Также в этом году планируют привести в порядок и улицу имени Академика Трубилина.

Ремонт участка улицы Красных Партизан протяженностью 1,36 км начался две недели назад, уточнил замглавы Краснодара Артем Доронин. Сейчас специалисты меняют бордюры, разбирают старое покрытие тротуаров, укладывают выравнивающий слой. На проезжей части идет фрезерование и устройство выравнивающего слоя асфальта. Доронин отметил, что основные работы на дороге идут по ночам, чтобы не мешать движению транспорта — их выполнили уже на 15%, а завершить планируют до конца мая.

По нечетной стороне улицы Красных Партизан планируют отремонтировать тротуар и парковочные карманы, а также обустроят зеленые зоны.

Напомним, в начале марта в центре Краснодара начали ремонтировать улицу Аэродромную. В том же месяце стартовали ремонтные работы на улице Октябрьской от Ленина до Северной.

Благоустройство Дороги Евгений Первышов Краснодар Ремонт дорог

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