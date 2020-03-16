Много платят, возможность удаленки и одеваться как хочешь: какой видят идеальную работу россияне

Аналитики 16 марта назвали критерии идеальной работы россиян

Специалисты сервиса по поиску работы опросили 5,7 тыс. жителей со всех регионов страны и выяснили, как россияне видят идеальную работу. Результаты опроса опубликовал RT.

Выяснилось, что для 79% респондентов идеальной будет работа с высокой зарплатой, для 78% опрошенных важна стабильность, а для 69% — хороший коллектив.

Также к важным критериям россияне отнесли удобное расположение офиса и близость к дому (52%), личные качества руководителя (43%), наличие соцпакета (32%) и гибкий график труда (27%).

Кроме того, некоторые респонденты признались, что им важно отсутствие дресс-кода на работе (12%), возможность полностью или частично работать удаленно (15%), то, на сколько известна фирма (16%).