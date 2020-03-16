Много платят, возможность удаленки и одеваться как хочешь: какой видят идеальную работу россияне
Аналитики 16 марта назвали критерии идеальной работы россиян
Специалисты сервиса по поиску работы опросили 5,7 тыс. жителей со всех регионов страны и выяснили, как россияне видят идеальную работу. Результаты опроса опубликовал RT.
Выяснилось, что для 79% респондентов идеальной будет работа с высокой зарплатой, для 78% опрошенных важна стабильность, а для 69% — хороший коллектив.
Также к важным критериям россияне отнесли удобное расположение офиса и близость к дому (52%), личные качества руководителя (43%), наличие соцпакета (32%) и гибкий график труда (27%).
Кроме того, некоторые респонденты признались, что им важно отсутствие дресс-кода на работе (12%), возможность полностью или частично работать удаленно (15%), то, на сколько известна фирма (16%).
Юга.ру ранее публиковали результаты другого опроса, связанного с трудоустройством — в январе этого года аналитики выяснили, что россияне были бы довольны зарплатой в 92 тыс. рублей в месяц.