Много платят, возможность удаленки и одеваться как хочешь: какой видят идеальную работу россияне

Краснодарский край, Вся Россия

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Аналитики 16 марта назвали критерии идеальной работы россиян

Специалисты сервиса по поиску работы опросили 5,7 тыс. жителей со всех регионов страны и выяснили, как россияне видят идеальную работу. Результаты опроса опубликовал RT.

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Выяснилось, что для 79% респондентов идеальной будет работа с высокой зарплатой, для 78% опрошенных важна стабильность, а для 69% — хороший коллектив.

Также к важным критериям россияне отнесли удобное расположение офиса и близость к дому (52%), личные качества руководителя (43%), наличие соцпакета (32%) и гибкий график труда (27%).

Кроме того, некоторые респонденты признались, что им важно отсутствие дресс-кода на работе (12%), возможность полностью или частично работать удаленно (15%), то, на сколько известна фирма (16%).

Юга.ру ранее публиковали результаты другого опроса, связанного с трудоустройством — в январе этого года аналитики выяснили, что россияне были бы довольны зарплатой в 92 тыс. рублей в месяц. 

Трудоустройство

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