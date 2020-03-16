В Краснодаре продолжают ремонтировать участок улицы Октябрьской

Краснодарский край

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В Краснодаре в марте начались ремонтные работы на улице Октябрьской

Улицу Октябрьскую отремонтируют от Ленина до Северной — более 1,8 км. Уже начался ремонт тротуаров, также специалисты заменят асфальт и усилят основание самой дороги. На аппаратном совещании в администрации Краснодара 16 марта глава города Евгений Первышов объявил о начале работ. Их собираются завершить до 25 мая. 

Мэр краевой столицы поручил главе Западного округа Александру Кучмину следить за работами и наладить общение с местными жителями, чтобы учесть все их пожелания на первой стадии ремонта. Это необходимо, так как помимо ремонта проезжей части, специалисты оформляют зеленые зоны, тротуары и въезды в частный сектор.

По улице Октябрьской ходят 18 маршрутов общественного транспорта — 11 автобусов и семь троллейбусов. 

Напомним, в начале марта в центре Краснодара начали ремонтировать улицу Аэродромную. Кроме того, 4 марта власти города рассказали, что планируют изменить схему движения на улице Северной напротив ТРЦ «Галерея». Позже в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара уточнили, какие именно изменения они хотят ввести.

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